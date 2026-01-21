Barnai Judit Jákli Mónikáról: Végre megtalálta a párját, sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból

Szerda délelőtt lapunk is hírül adta, hogy halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika. A 31 éves influenszer halálhíre Barnai Juditot is megrázta, akivel annak idején együtt szerepeltek a Nyerő Párosban. A sportoló a Borsnak nyilatkozva elmondta, hogy – bár nem beszéltek olyan sokat az utóbbi időben az influenszerrel – a közösségi oldalakon mindig figyelemmel kísérte, mi történik Jáklival.

Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát. Két éve még ott volt a szülinapi bulimon. Pont most szombaton tartjuk megint, biztosan megemlékezünk majd Moncsiról

– mondta a kosaras, hangsúlyozva: ha Jákli volt párjának, Boráros Gábornak segítségre van szüksége, ők természetesen ott lesznek.

Remélem, hogy a rosszindulatú emberek egy fél másodpercig sem gondolnak csúnyaságokat. Rendes nő volt, családanya, akinek a kislánya volt az első. És végre megtalálta a párját, boldog volt. Sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból…

– utalt Jákli Mónika párjára, akivel az influenszer féltve őrizte a magánéletüket.

A baleset okát és a körülményeket még vizsgálják

A lap a tragédia kapcsán megkereste a szlovák rendőrséget, amely érdeklődésükre válaszul annyit közölt:

„A rendőrség ma, röviddel négy óra előtt, bejelentést kapott egy közlekedési balesetről az I/63-as első osztályú úton, Nagymegyer (Veľký Meder) városától Alistál (Dolný Štál) település felé, a dunaszerdahelyi járásban. Az eddig megállapított információk szerint a Mercedes márkájú jármű vezetője eddig ismeretlen okokból egy kanyarban letért az útról jobbra és fának ütközött. Az ütközés következtében a jármű kigyulladt. A 31 éves nőt a mentősök kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sajnos sérüléseinek következtében elhunyt. A tragikus közlekedési baleset pontos okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik”.

Voksán Virág ugyancsak a Nyerő Páros villájában ismerkedett meg Jáklival, akivel, úgy véli, ha nem ilyen körülmények között találkoznak, jó barátnők is lehettek volna, ugyanis jól megértették egymást a műsorban.

Ő is adott a külső megjelenésére, hasonló ízlésünk és érdeklődési körünk volt, még a sportruhákat, amiket forgalmazott, azokat is szerettem viselni, de a villában sokszor ruhát is cseréltünk…

– mesélte a lemezlovas, aki szerint a influenszer autóválasztása is nagy kockázatot rejtett magában.

A BMW-k, illetve a Mercedesek hátsó kerekesek, ami hóban, fagyban életveszély lehet… Ez borzasztó tragédia! Még szerencse, hogy a kislányuk nem volt vele!

– tette hozzá.

Bálint Antónia – aki szintén szerepelt a 2023-as Nyerő Párosban – a Blikktől értesült az influenszer halálhíréről. Bevallása szerint ledöbbent a hír hallatán.

A gyereket borzasztóan sajnálom, szörnyű tragédia! Mónika nagyon kedves, aranyos ember volt, nehéz mit mondanom! Egyből a gyerek jutott eszembe, hogy mekkora veszteség ez számára…

– mondta a modell.