barnai juditbálint antóniahalálos autóbalesetjákli mónika
Szórakozás

Barnai Judit Jákli Mónikáról: Végre megtalálta a párját, sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból

Ágota Csaba / RTL
admin Grósz Petra
2026. 01. 21. 12:53
Ágota Csaba / RTL
Az influenszer ma hajnalban hunyt el. Halálos autóbalesetet szenvedett.

Szerda délelőtt lapunk is hírül adta, hogy halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika. A 31 éves influenszer halálhíre Barnai Juditot is megrázta, akivel annak idején együtt szerepeltek a Nyerő Párosban. A sportoló a Borsnak nyilatkozva elmondta, hogy – bár nem beszéltek olyan sokat az utóbbi időben az influenszerrel – a közösségi oldalakon mindig figyelemmel kísérte, mi történik Jáklival.

Kapcsolódó
Halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika, Boráros Gábor volt párja
Az influenszernek és az MMA-harcosnak egy közös kislánya is született.

Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát. Két éve még ott volt a szülinapi bulimon. Pont most szombaton tartjuk megint, biztosan megemlékezünk majd Moncsiról

– mondta a kosaras, hangsúlyozva: ha Jákli volt párjának, Boráros Gábornak segítségre van szüksége, ők természetesen ott lesznek.

Remélem, hogy a rosszindulatú emberek egy fél másodpercig sem gondolnak csúnyaságokat. Rendes nő volt, családanya, akinek a kislánya volt az első. És végre megtalálta a párját, boldog volt. Sajnálom, hogy ennyi jutott neki ebből a boldogságból…

– utalt Jákli Mónika párjára, akivel az influenszer féltve őrizte a magánéletüket.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Judit Barnai (@judie0055) által megosztott bejegyzés

A baleset okát és a körülményeket még vizsgálják

A lap a tragédia kapcsán megkereste a szlovák rendőrséget, amely érdeklődésükre válaszul annyit közölt:

„A rendőrség ma, röviddel négy óra előtt, bejelentést kapott egy közlekedési balesetről az I/63-as első osztályú úton, Nagymegyer (Veľký Meder) városától Alistál (Dolný Štál) település felé, a dunaszerdahelyi járásban. Az eddig megállapított információk szerint a Mercedes márkájú jármű vezetője eddig ismeretlen okokból egy kanyarban letért az útról jobbra és fának ütközött. Az ütközés következtében a jármű kigyulladt. A 31 éves nőt a mentősök kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sajnos sérüléseinek következtében elhunyt. A tragikus közlekedési baleset pontos okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik”.

Voksán Virág ugyancsak a Nyerő Páros villájában ismerkedett meg Jáklival, akivel, úgy véli, ha nem ilyen körülmények között találkoznak, jó barátnők is lehettek volna, ugyanis jól megértették egymást a műsorban.

Ő is adott a külső megjelenésére, hasonló ízlésünk és érdeklődési körünk volt, még a sportruhákat, amiket forgalmazott, azokat is szerettem viselni, de a villában sokszor ruhát is cseréltünk…

mesélte a lemezlovas, aki szerint a influenszer autóválasztása is nagy kockázatot rejtett magában.

A BMW-k, illetve a Mercedesek hátsó kerekesek, ami hóban, fagyban életveszély lehet… Ez borzasztó tragédia! Még szerencse, hogy a kislányuk nem volt vele!

– tette hozzá.

Bálint Antónia – aki szintén szerepelt a 2023-as Nyerő Párosban – a Blikktől értesült az influenszer halálhíréről. Bevallása szerint ledöbbent a hír hallatán.

A gyereket borzasztóan sajnálom, szörnyű tragédia! Mónika nagyon kedves, aranyos ember volt, nehéz mit mondanom! Egyből a gyerek jutott eszembe, hogy mekkora veszteség ez számára…

mondta a modell.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Így emlékezett meg Ráthonyi-Palácsik Tímea a hét éve elhunyt Andy Vajnáról
Kajdi Csaba: Szégyellje magát, aki a népszerűségét, ismertségét propagandára árulja és adja el
Stohl András elárulta, mire kérte a családját, amikor megosztotta velük, hogy ő lesz A Nagy Ő
Számos Budapestről induló repülő fedélzetén lehet majd ingyen internetezni
Orbán vs. Magyar: április 13-án ránk rúgja az ajtót a valóság – Pogátsa Zoltán a Dellában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik