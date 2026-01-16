Bochkor Gábor összehasonlította a német és a magyar Kincsvadászokat: Agyvérzés kerülget

A story.hu szúrta ki, hogy a Bochkor csütörtöki adásában szóba került a Kincsvadászok, melynek Bochkor Gábor mind a hazai, mind a németországi verzióját figyelemmel követi, mivel kiválóan beszél németül. Úgy véli azonban, hogy tárgyi felhozatal terén nincsenek könnyű helyzetben a magyar Kincsvadászok kereskedői, ugyanis meglátása szerint itthon kevés az olyan eladó, aki értékes ékszerekkel vagy órákkal érkezne a műsorba.

A Kincsvadászok egy német licenc, és mai napig nagy sikerrel megy. De nézd meg, hogy milyen tárgyakat visznek be Magyarországon. És nézd meg, hogy milyen tárgyakat visznek be Németországban. Látni azt, hogy ott volt egy igazi komoly polgári élet egészen a múlt századra visszanyúlva. Nálunk meg mindenki a bútorait tolja be. Az összes szekrénysorát, amitől már rosszul vagyok

– fogalmazott a rádiós, hozzátéve: Fejes Tamást sajnálja, hogy megint egy komódot kell megvennie, ha akar még szerepelni egy picit a műsorban.



Ott meg, ha bútor, akkor is a 70-es évek retró dizájnerbútorai kerülnek elő. Vagy ékszerek, amelyek értékesek. Meg régi játékok, amik ma nagy érékűek. Nálunk meg kerámiakészlet, étkészlet és komód. Agyvérzés kerülget. Szandrát (dr. Katona Szandra – a szerk.) is sajnálom. Meg egyébként mindenkit. És néha egy óra is előkerül, de nálunk azért nincs ez, mert nem volt meg az a történelmünk, hogy legyen egy Rolexe az első világháborúból nagypapának

– jelentette ki Bochkor.

