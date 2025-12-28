Dermesztő AI-videóval jelentette be a TV2, milyen műsoraik futnak majd jövőre

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a saját közösségi oldalán adott hírt arról, milyen műsorok várhatók a csatornán 2026-ban.

2026-ban nem csak új műsorokkal készülünk nektek, a kedvenceitek is visszatérnek a TV2-re

– írta az AI-jal készült videóhoz, melyben a teljesség igénye nélkül UFO-formában Gáspár Zsolti promózza a Farm VIP-t, zöld Avatarként Ördög Nóra az Ázsia Expresszt, de az android Kasza Tibi is felbukkan, hogy A kísértésről beszéljen.