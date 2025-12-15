tóth gabi
„Hulló hamvaim szórom szét” – kijött Tóth Gabi legújabb videóklipje

admin Csontos Kata
2025. 12. 15. 20:09

Hétfőn megjelent Tóth Gabi legújabb, Hamvaim című dalához készült videóklipje. Ez az a dal, amit az énekesnő a Megasztárban adott elő első alkalommal november 22-én. Akkor azt is elmondta, hogy a dal egy korszak lezárásról szól.

Arról, hogy néha tényleg meg kell járnunk a legmélyebb pontokat az életben, hogy mint egy főnixmadár, hamvainkból újjászülessünk. Szerintem sok ilyen mérföldkő van, de mindenért hálás vagyok, minden egyes pillanatért, amit átéltem az életemben, mert ennél erősebbnek nem érezhetném magam, ha ezeket nem kaptam volna. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy még mindig szeretnek, ez a legfontosabb nekem

– fogalmazott Tóth Gabi.

Hamvaim zenéjét Szabó Zé, szövegét Rausch Blanka (Blansch) szerezte. A refrénje ez:

Engedd, hogy égjen

tűzzel száll

Játszik az égen

és húz fel, magával ránt

ki magasan száll

Magasan száll

Olvasói sztorik