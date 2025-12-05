Egymásba szeretett a Házasság első látásra két szereplője, Becca és Andris

Egy párt alkot a Házasság első látásra két szereplője: Andris az első évadban, Becca a harmadikban házasodott, ám egyikük kapcsolata sem élte túl a kísérletet. Kapcsolatukról a Tények Pluszban meséltek.

Mint kiderült, szeptember körül kezdtek el beszélgetni, először szakmai, majd személyes témákról. Idővel telefonbeszélgetéseik elkezdtek éjszakába nyúlni.

Amikor először elkezdtünk szikrázni, az egy olyan pont volt, amikor energetikailag éreztem annyira biztonságosnak a terepet, mert azért hallottam róla egy s mást, és hát nem az tetszett meg legelsőre

– mondta el Becca.

Ahogy alakul ez a kapcsolat Beccával, az teljesen más, mint az eddigiek, mert annyira őszintén ki tudunk mondani gondolatokat, és amiből esetleg apró konfliktus is szövődne, annyira egyszerűen és gördülékenyen meg tudjuk beszélni

– fogalmazott Andris.

Sok közös pontot találtak, ami Becca szerint nagyon jó alap ahhoz, hogy lazábban vegyék a kanyarokat. Szerelmüket hamarosan egy közös dal formájában is bemutatják.