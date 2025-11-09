Hullámvasutazás közben sikoltott fel a lány, kioldódott a biztonsági öve

Cassie Evins két évtized alatt több mint 150 alkalommal utazott egy Missouri állambeli vidámpark legmagasabb hullámvasútján. Nagy adrenalinlöketet jelentett neki mindig, de a múlt hónapban, október 11-én egészen más élménye volt a Mamba hullámvasút 63 méteres zuhanása alatt.

Evins és férje, Chris mögött ülő lány felsikoltott, hogy kioldódott a biztonsági öve.

Mindketten megfordultak és, a lány egy-egy lábát próbálták az ülésre nyomni, közben 120 km/órával száguldattak lefelé.

Chris Evins, aki korábban mentősként dolgozott azt mondta a lánynak:

Elérünk. Túl fogjuk vészelni ezt az utat. Csak kapaszkodj.

A lány, akit az Evins család 15 éves vagy annál fiatalabbnak becsült, olyan erősen kapaszkodott Chris bal csuklójába, hogy karcolások maradtak rajta.

A háromperces menet után a pár felsóhajtott, a lány viszont még mindig ott ült a helyén. Evinsék szerint a lány leeshetett volna, ha nem segítenek.

A Missouri Közbiztonsági Hivatalt riasztották a hullámvasút ellenőrzésére, és megállapították, hogy a 36 biztonsági övből körülbelül 20 nem rögzült megfelelően, és ki kellett cserélni őket.

Úgy reagáltam, ahogy remélem, hogy mindenki más is tenné, és bár örülök, hogy ott voltunk, hogy segítsünk, sajnálatos, hogy ezt kellett tennünk

– idézte a Washington Post Chris Evanst.

A feleség, Cassie a kansasi Olathe-ben nőtt fel, gyerekkora óta látogatja a vidámparkot. Az első hullámvasút, amire felült, a Mamba volt, és hamar a kedvencévé vált. A Worlds of Fun vidámpark a Mambát az „ikonikus hullámvasútjának” nevezi , amely „lenyűgöző kilátást nyújt az egész parkra, sőt Kansas City belvárosára is”. A Mamba a világ legmagasabb és leggyorsabb hullámvasútjai közé tartozott, amikor 1998-ban bemutatták – állítja a vidámpark.

Az Evins család, akik több mint egy évtizede vásárolják a Worlds of Fun szezonbérleteket, október 11-én randizni ment el a vidámparkba. A Mamba általában az első vagy utolsó hullámvasút, amin utaznak. „Ezúttal történetesen mindkettő” – mondta Cassie Evins.

Az eset után a feleség megvette a képet, ami menet közben készült róluk, hogy legyen bizonyítékuk, a férj pedig a vezetőséghez rohant, hogy szembesítse őket a problémával, és visszakérje a szezonbérletük árát, mert többé nem akartak visszatérni.

A vidámpark tulajdonosa a Six Flags nevű cég leállított a játékot, ellenőrizték a biztonsági berendezéseket, de mivel mindent rendben találtak, még aznap újra is indították. Október 29-én egy fiú azonban ugyanezzel a problémával szembesült, amikor kivonult a felügyelőhatóság, akik kicseréltették a 20 övet, de aztán még aznap újraindult a hullámvasút.