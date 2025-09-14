Patrick Schwarzenegger megnősült, fotókon az esküvő

Több mint tíz év együttlét után A Fehér Lótusz legutóbbi évadából ismerős Patrick Schwarzenegger feleségül vette modell szerelmét, Abby Championt. Háromnapos esküvőt tartottak szeptember elején Coeur d’Alene-ben, Idaho államban. Az ünnepségsorozat csütörtökön, egy próbavacsorával kezdődött, pénteken pedig egy Western tematikájú barbecue partit tartottak, ahol szinte mindenki cowboy kalapot és csizmát viselt. A ceremónia szombaton volt.

A részletekről a Vogue-nak számoltak be, a cikkben megannyi kép is látható a nagy napról. Ezekből egy válogatást Instagramon is közöltek, az egyik fotón az örömapa, Arnold Schwarzenegger is felbukkan.

