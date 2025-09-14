patrick schwarzeneggerabby champion
Patrick Schwarzenegger megnősült, fotókon az esküvő

2025. 09. 14. 09:44
Arnold is feltűnik a képeken.

Több mint tíz év együttlét után A Fehér Lótusz legutóbbi évadából ismerős Patrick Schwarzenegger feleségül vette modell szerelmét, Abby Championt. Háromnapos esküvőt tartottak szeptember elején Coeur d’Alene-ben, Idaho államban. Az ünnepségsorozat csütörtökön, egy próbavacsorával kezdődött, pénteken pedig egy Western tematikájú barbecue partit tartottak, ahol szinte mindenki cowboy kalapot és csizmát viselt. A ceremónia szombaton volt.

A részletekről a Vogue-nak számoltak be, a cikkben megannyi kép is látható a nagy napról. Ezekből egy válogatást Instagramon is közöltek, az egyik fotón az örömapa, Arnold Schwarzenegger is felbukkan.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés


Aki szeretne többet megtudni Patrick Schwarzeneggerről, annak alábbi portércikkünket ajánljuk:

Kapcsolódó
Hasonlít Tom Cruise-ra, de közben konditermi bunkónak is nézik – Patrick Schwarzenegger sok munkával lépett ki apja árnyékából
Hosszú út vezetett odáig, hogy az emberek elkezdjenek komoly színészként tekinteni a tökéletes mosolyú, kidolgozott felsőtestű szépfiúra. Mit érdemes tudni Arnold Schwarzenegger 31 éves fiáról, aki kiváltságosnak született, ő mégis inkább a saját útját akarta járni?

