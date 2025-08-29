Tóth Vera: Mindig be tudtam pasizni, bárkit fel tudtam szedni

Tóth Vera Till Attila műsorának, az Optima Zóna vendége volt. Mesélt fogyásáról, gyomor-bypass műtétjéről, a testképzavarról, és korábbi kapcsolatairól is. A műsorvezető kérdezett rá nála, hogyan ment neki az ismerkedés, amikor még negyven kilóval több volt. Till Attila kiemelte, neki úgy tűnt, az énekesnő nőiessége mindig rendben volt.

„Mindig voltak például pasijaid, Vera. Sokan túlsúlyosak attól szenvednek, hogy nem is mernek pasizni vagy csajozni, és magányosak”– idézi Tillát a story.hu.

Az más kérdés, hogy milyen pasijaim voltak…

– reagált a vendég, hozzátéve: azzal sosem volt gondja, hogy ne talált volna magának valakit.

Mindig be tudtam pasizni, bárkit fel tudtam szedni, nem erről volt szó. Magabiztos voltam ebben a történetben. De az is milyen érdekes, hogy az ivásról, az ilyen-olyan függőségekről szól ez a műsor. És tényleg, amikor mondjuk ittam két pohár bort, sokkal-sokkal könnyebb volt egy buliban incselkedni valakivel, mint délután kettőkor egy kávé mellett.

Tóth Vera az expárjairól is beszélt, akikről azt mondta, minden tisztelete az övék, de voltak olyan férfiak is az életében, akik jól tükrözték azt az állapotot, amiben éppen volt a testével.

Tehát volt köztük nárcisztikus, idegbeteg, akit egyszerűen nem lehetett leállítani. Állandóan elgurult a gyógyszere. Volt köztük önző, vagy akit el kellett tartani. Mindegyiknek volt valami kirívó problémája.

Olyan is akadt, aki az ismertsége miatt volt vele. „Nagyon nehéz volt elérni arra a szintre magammal kapcsolatban, amikor már olyan ember kopogtatott be, aki megbecsül, teljes mértékben elfogad, és úgy szeret, ahogy vagyok” – jegyezte meg, utalva a férjére, Pauli Zoltánra, akihez két éve ment feleségül.