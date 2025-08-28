Idő előtt kiásták Diana hercegné időkapszuláját: ezt találták benne

34 évvel elásása után kinyitották a Diana hercegné által a Great Ormond Street Kórházban elhelyezett időkapszulát, írta meg a Guardian. Az ólommal borított fadoboz tartalmát az akkor még Károly walesi herceg felesége – aki 1997-ben bekövetkezett haláláig az intézmény elnöke volt – két kisgyerekkel, egy 11 éves kisfiúval és egy kilencéves kislánnyal közösen állította össze 1991-ben, és az volt a koncepció, hogy csupa olyan tárgyat gyűjtenek össze, amik a kilencvenes éveket jellemzik.

Az időkapszulát egy épülő kórházi szárny alapkőletételekor ásták el, és az volt az eredeti terv, hogy száz év múlva nyitják majd csak ki. Most azonban újabb építkezésre készülnek, rákos gyerekeknek építenek központot, így a dobozt kénytelenek voltak a felszínre hozni.

Ennek köszönhetően kiderült, mi kapott helyet a kapszulában: egyebek mellett

Kylie Minogue Rhythm of Love című albumának CD-je,

egy napelemes számológép,

egy zseb-TV,

egy kisebb brit érmegyűjtemény,

egy útlevél,

a Times a kapszula eltemetésének napján megjelent száma,

és egy fotó Dianáról.

A kórház által közzétett fotókon is látszik, hogy a tárgyakon csak apróbb sérülések keletkeztek az elmúlt több mint három évtizedben, többségük nagyjából sértetlen maradt.

Érdekesség, hogy 1872-ben szintén egy walesi hercegné, Alexandra is elhelyezett egy időkapszulát a kórház alapkőletételénél, Viktória királynő fényképével, de az a doboz soha nem került elő.