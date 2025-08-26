kim kardashiannorth west
Kim Kardashian megengedte 12 éves lányának, hogy fűzőt viseljen, nem tette zsebre, amit a kommentelőktől kapott

Allen Berezovsky / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 08. 26. 09:14
Allen Berezovsky / Getty Images

A Page Six a minap az Instagramon osztott meg pár fotót, melyek Kim Kardashianről és 12 éves lányáról, North Westről készültek római nyaralásukon. A képeken North hosszú kék parókát visel, magassarkú csizmájával pedig jóval édesanyja fölé magasodik, a hozzászólóknak azonban leginkább az szúrt szemet, hogy a 12 éves kislány dekoltázskiemelő fűzőt hord.

A szoknya és a csizma rendben van, de a fűző egy 12 évesen kicsit túlzás. És ezt egy divattervező mondja, aki egzotikus táncosoknak tervez

– hangzik egy visszafogottabb hozzászólás, aminél jóval keményebb bírálatok is érkeztek a poszthoz, voltak például, akik Amanda Bynes esetével állították párhuzamba a látottakat – aki, mint ismeretes, hosszú évek óta küzd a hírnév árnyoldalaival.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Page Six (@pagesix) által megosztott bejegyzés

Mindeközben akadtak olyan hozzászólók is, akik védelmükbe vették a médiaszemélyiséget, mondván, nem egyszerű egy 12 éves lánnyal vitatkozni, ha öltözködésről van szó.

