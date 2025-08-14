Gyerekként látható Anna hercegnő a 75. születésnapja alkalmából megosztott archív felvételeken

A brit királyi család hivatalos Instgram-profilján csütörtök délután közzétettek egy videót, melynek középpontjában Anna hercegnő, a néhai II. Erzsébet és Fülöp herceg második gyermeke és egyetlen lánya áll. A felvételek a királyi hercegnő baba- és kisgyermekkorában készültek, azokon feltűnnek szülei, valamint bátyja, az Egyesült Királyság jelenlegi uralkodója: III. Károly király.

Boldog emlékek a hercegnő holnap esedékes 75. születésnapja előtt

– írták a posztban.