Gyerekként látható Anna hercegnő a 75. születésnapja alkalmából megosztott archív felvételeken

2025. 08. 14. 18:46
A brit királyi család hivatalos Instgram-profilján csütörtök délután közzétettek egy videót, melynek középpontjában Anna hercegnő, a néhai II. Erzsébet és Fülöp herceg második gyermeke és egyetlen lánya áll. A felvételek a királyi hercegnő baba- és kisgyermekkorában készültek, azokon feltűnnek szülei, valamint bátyja, az Egyesült Királyság jelenlegi uralkodója: III. Károly király.

Boldog emlékek a hercegnő holnap esedékes 75. születésnapja előtt

– írták a posztban.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

The Royal Family (@theroyalfamily) által megosztott bejegyzés

