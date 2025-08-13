jason momoa
Jason Momoa egyszer majdnem megfulladt szörfözés közben

2025. 08. 13. 07:49
Szörfbalesete közbeni halálközeli élményéről mesélt Jason Momoa egy a héten megjelent podcastbeszélgetésben. Mint elmondta, a traumatikus eset – ami 2007 októberében, alig három hónappal lánya születése után történt, Hawaii partjainál – nagy hatással volt az életére.

Momoa szörfös családból származik, és gyerekkora óta a hullámlovaglás szerelmese, aznap azonban elszakadt a szörfdeszkát a lábához rögzítő póráz, és ő a nyílt vízen rekedt.

Elég gyakorlott voltam, szóval nem volt nagy gond, de óriási, háromméteres hawaii hullámok csaptak át a fejem fölött, és legalább egy mérföldre voltam a parttól

– idézte fel a történteket a színész, aki elmondása szerint nem tudott semerre sem elmozdulni a veszélyes helyről, és a vele lévő barátai sem látták, hol van. A hullámok olyan erősek voltak aznap, hogy a fürdőnadrágját is leszakították róla.

Momoa már azt hitte, minden remény elveszett és meg fog halni, amikor véletlenül szilárd talajt ért a lába.

Szó szerint feladtam, belül sikoltoztam, és akkor a lábam épp hogy hozzáért valami szilárdhoz. Nem tudom, hogy egy bálna volt-e vagy csak egy szikla, de lehajoltam, megragadtam, felugrottam, és akkor csapott meg egy újabb hullám. A lábamat belemélyesztettem az óceán közepén lévő zátonyba, alig tudtam a számat kiemelni a víz fölé, hogy levegőt vegyek és erőt gyűjtsek, és már tényleg feladtam… Olyan volt, mintha már meg is haltam volna, aztán kaptam egy második esélyt…

– magyarázta Momoa, akit végül az egyik barátja mentett meg, csodával határos módon. Akkor már nem is érezte a lábát és a karját. „Nagyon rossz passzban voltam” – mondta.

Az élmény hatására döntött úgy, hogy felhagy a dohányzással, noha korábban napi 2-3 doboz cigit elszívott. „Nem tudtam abbahagyni a gyerekeimért, nem tudtam abbahagyni az exemért, de attól a pillanattól kezdve, amikor partot értem, soha többé nem gyújtottam rá” – fogalmazott.

