Kulcsár Edina Molnár Áronnal edz a Sztárboxra

Kulcsár Edina is ringbe száll majd a Sztárbox őszi évadában, Laky Zsuzsi lesz az első ellenfele. A szépségkirálynő nemrég az Instagram-oldalán osztott meg videót a felkészüléséről, melyen látható, hogy legutóbb Molnár Áron is csatlakozott hozzá az edzésén, kesztyűztek is a színésszel.

Molnár egyébként eredményesen szerepelt a gálaműsor korábbi évadaiban: 2023-ban ő lett a férfi középsúly-kategória bajnoka, tavaly pedig egy címvédő meccsen győzte le Szegedi Fecsót, aki előtte a nehézsúlymezőnyben indult.