Varga Miklós Joe szerint a „tutyimutyi, Z-generációs pöcsök” nem tudnak csajozni

Varga Miklós Joe, az Éjjel-Nappal Budapest egykori szereplője és a Survivor műsorvezetője nemrég levezényelt egy rapid randi estet, ahol megfigyelte a mai fiatalok ismerkedési szokásait. Nem volt lenyűgözve, és erről a Ripostnak mesélt.

„Azt vettem észre, hogy a csajok sokkal vagányabbak lettek. Viszont náluk sokszor az a probléma, hogy a közösségi oldalaikra kitett fotókon meg szinte nem is ők vannak. Szóval bemondtam a mikrofonba, amikor láttam, hogy a pasik ülnek egy helyeben, hogy mire várnak: hogy a lányok odamenjenek hozzájuk? Hát legyetek már férfiak és beszélgessetek! De így is kellett egy fél óra noszogatás, hogy egyáltalán felálljanak” – kezdett bele Varga, majd kijelentette:

Nem tudnak udvarolni, azt hiszik, hogy két perc beszélgetés elég, és meg is kapják a nőt. Én azt mondom, hogy az tök jó, ha elmennek egy rapid randira, és van szemkontaktus, megvan a kémia, de ezt tovább is kell vinni!

Varga saját tapasztalatait is megosztotta és levonta a konklúziót:

Soha nem voltam Tinderen vagy ilyesmin, hogy húzogassak jobbra-balra. Mindig is tartottam magam annyira pasinak, hogy odamentem a diszkóban és felkértem egy lányt táncolni. Hiába egyedül kellett odamennem mondjuk egy 30 fős lánytársasághoz, akik beszélgettek, akkor is megkérdeztem, hogy szabad-e egy lassúra. Akkor így lehetett összejönni a lányokkal, ha leszólítottad valahol, és én ezt továbbra is tartom. De ez már ezekben a tutyimutyi, Z-generációs pöcsökben nincs meg!