Elbambult a kamerás, így milliók láthatták Mike Tyson fedetlen fenekét élő adásban

Óriási érdeklődés övezte Mike Tyson és Jake Paul összecsapását, amire magyar idő szerint szombat éjjel került sor. Tovább fokozta a hangulatot, hogy a mérlegelésen Tyson felpofozta ellenfelét, aki szerint az 58 éves, visszavonult ökölvívó „úgy üt, mint egy picsa”.

A mérkőzés előtt Mike Tysont saját fia, Amir interjúvolta meg élő adásban. Miután megérdeklődte apjától, milyen végkimenetelre számít („kegyetlen győzelem” – érkezett a bokszoló válasza), biztosították egymást kölcsönös szeretetükről, ölelkeztek, majd Tyson sarkon fordult, hogy induljon a dolgára. Az operatőr lekövette a távozó sportolót, aki

egy szál szuszpenzorban tolta végig az interjút, így a Netflix-közvetítés nézői néhány pillanatig láthatták a csupasz fenekét.

A streaming egyébként közel sem volt zavartalan, annyian akarták nézni a meccset, hogy állandóan lefagyott.

Netflix done messed up the streaming, Mike Tyson kissed his son, followed by the cameras showing his ass before trying to pan up 💀 #TysonPaul pic.twitter.com/WoZRxYaGD9

— Trey Wallace (@TreyWallace_) November 16, 2024