25 év után visszavonul Ash Ketchum és Pikachu, de honnan indult a Pokémonok legnagyobb mestere?

Bár sokan azt hihetik, hogy a nagy becsben és saját labdában tartott zsebszörnyek világában játszódó japán mese, a Pokémon eredetileg egy animéből lett népszerű videó- és kártyajáték, ám a valóságban nem egészen így történt. A történetek főhősei, az örökké 10 éves pokémontanító, Ash Ketchum és kedvenc pokémonja, Pikachu végre, 25 év után győztek és világbajnokok lettek – ezért a rajzfilmsorozat most futó évadjában végleg elballagnak a naplementében. A keserédes hír apropóján bemutatjuk, honnan indult a világ legjobb pokémonmestere – akinek jóval több köze van a videójátokokhoz, illetve egészen konkrétan egy tervezőhöz, és a természethez is, mint ahogy azt a rajongók többsége tudja. A virtuális valóságban játszódó történetekben, és a való életben hozzájuk vezető úton pedig még Super Mario atyjának, a videójátékok legnagyobb élő legendájának is fontos szerep jutott.

25 év után visszavonul a megszámlálhatatlanul sok videójátékkal és egyéb termékkel megtámogatott, világszerte népszerű japán rajzfilmsorozat, a Pokémon főhőse, Ash Ketchum, és hű társa, Pikachu, a cuki, de megrázó élményekre képes sárga zsebszörny.

Az 1996-ben elindult, több különböző animesorozatot, -filmet és videójátékot magába foglaló univerzum rajzfilmjeinek eddig a különböző, pokélabdákban élő zsebszörnyek – azaz a pocket (zseb) és monster (szörny) szavak ötvözésével elnevezett pokémonok – mellett két fix pontja volt:

Ash Ketchum: a világ legnagyobb pokémonmestere címért küzdő, állandóan baseballsapkát viselő, az első epizód óta 10 éves fiú (ebben az univerzumban a pokémonmesterek a szabadban élő pokémonokat labdákkal begyűjtő, egymással az erre a célra felkészített zsebszörnyeik segítségével párbajozó megbecsült figurák);

és kedvenc pokémonja, Pikachu: a testéből áramot kilőni képes, de ennek ellenére cuki sárga, rágcsálószerű lény, aki a zsebszörnyek többségével ellentétben nem hajlandó bemenni a pokélabdájába, ezért mindig Ash-sel van.

Azonban 25 évnyi vándorlással, pokémonokkal való párbajozással, és hőstettekkel teli kalandozás után Ash megnyerte a pokémonok univerzumában világbajnoksággal felérő World Coronation Seriest – vagyis elérte a végső célját –, ezért átadja a főszereplő stafétáját egy másik karakternek, és vele együtt Pikachu is távozik a sorozatból.

De honnan indult ez az ezredforduló idején csak Pokémonmániának nevezett őrület? És a jelenség arcává váló két karakter?

Az egész egy gyerekkori bogárgyűjtést visszasíró játéktervezővel kezdődött

A kiterjesztett valóság (AR – Augmented Reality) eszközét és a GPS nyújtotta lehetőségeket kihasználó Pokémon GO nevű, egy időben sok balesetért felelős telefonos játék pár évvel ezelőtti megjelenéséig a videójátékok iránt közömbös emberek azt gondolhatták, hogy a Pokémon csak egy azok közül az audiovizuális kulturális termékek közül, amiket videójátékok megjelentetésével is felturbóztak. Azonban ennek pont az ellenkezője történt.

A Pokémon először a videójátékok világát hódította meg és forradalmasította lassan három évtizede, Game Boy-játék formájában – azóta egyébként a legértékesebb videójáték-franchise-nak számít –, és csak utána a tévéképernyőket és a mozivásznakat, valamint a gyűjtőszenvedélyre épülő kártyajátékok világát is.

Szóval Ash Ketchum nem a rajzfilmben bemutatott Pallet városból indult útnak az anime legelső, 1997-es részében, hanem egy évvel korábban a Pokémon Red és Pokémon Blue névre keresztelt első Game Boy-játékok Pallet városából. Bár itt még nem így hívták, világszerte ismert nevét az amerikai piacra találták ki úgy, hogy a vezetékneve a franchise mottójára – „Gotta catch’em all!” („Szerezd meg hát mind!”) – rímeljen. Mondjuk, Pikachut már az anime készítőinek ötlete alapján tették a főhős állandó társává.

A játék ötlete a Nintendo Game Boy-ának 1989-es megjelenése után egy évvel pattant ki egy akkor 24 éves játéktervező, Tadzsiri Szatosi fejéből, de a megjelenésére még hat évet kellett várni. Tadzsiri a japán főváros akkoriban városiasodó agglomerációjában nőtt fel, és gyerekként bogarakat, ebihalakat és rákokat gyűjtött.

Machidában nőttem fel, ami Tokióban volt, mégis sok zöld területtel. (…) De amikor középiskolás voltam, a vasútállomásom előtti horgászhely eltűnt, és egy játékterem jelent meg a helyén. Nem tudtam többé bogarakat fogni. Ekkor kezdtem el a Space Invaders-szel és a Galaxy Wars-szal játszani

– emlékezett vissza egy Nintendo honlapjára két évtizeddel ezelőtt feltöltött interjúban arra az időszakra, amikor a természet helyett jobb híján a videójátékok világában kezdett elmerülni.

I will release a remake for Pokemon Diamond and Pearl in 2 years! pic.twitter.com/hXXlcIqxNi — Satoshi Tajiri (@RealSatoshiTaji) September 21, 2016

Ez a szenvedélye először egy Game Freak című, főként videójátékok játékmenetének leírását, kódjait és egyéb titkos trükkjeit bemutató, éveken át megjelenő fanzine kiadásában csúcsosodott ki. Azonban a ‘80-as évek végén unalmasnak találta az akkoriban megjelenő új játékokat – melyeket a játékgépek mellett már a Nintendo NES (azaz Nintendo Entertainment System), a főként Super Nintendóként ismert SNES és Game Boy nevű eszközeire, valamint a SEGA konzoljaira is kiadtak Japánban –, ezért a fanzine illusztrálásáért felelős társával, Sugimori Kennel úgy döntöttek, a Game Freak nevet megtartva ők is belevágnak a játékfejlesztésbe.

Az igazi Ash Ketchum és az igazi riválisa

Első, Game Boy-ra kiadott játékuk sikere, és a Pokémon ötletének megszületése után meg is keresték az ötlettel a Nintendót, akik csak azért rendelték meg a később Pokémon néven ismertté vált játékot, mert a Game Freak első fejlesztése annyira jól fogyott Japán-szerte. Illetve a biztonság kedvéért bevonták a fejlesztésbe a játékfejlesztés legnagyobb élő legendáját, Mijamoto Sigerut, aki Super Mario, Donkey Kong és Zelda megalkotásáért is felelős.

Tadzsiri ötlete a gyerekkora iránt érzett nosztalgia mellett a Nintendo első kézikonzoljának fejlesztésén, a két eszköz összekötésére, így páros játékra is lehetőséget adó kábelen, és az első videójáték szerepjáték (RPG), a Legend of Zelda játékmenetén alapult.

A játékban egy kezdő pokémontanítót kell irányítani több város között, akivel össze kell szedni mind a 151 zsebszörnyet, illetve legyőzni a városok pokémonmestereit – vagyis azok bajnokává kell válni. A játékból rögtön két változatot dobtak piacra, egy kéket (Pokémon Blue) és egy pirosat (Pokémon Red), és egyik verzión sem tették elérhetővé az összes pokémont, hogy a játékosoknak a teljes gyűjtemény eléréséhez a virtuális labdába zárt, és párbajok során erősített zsebszörnyeiket kelljen cserélgetniük egymással a Game Boy-okhoz kiadott kábelek segítségével (amikkel egyébként egymással is tudnak párbajozni).

Képzeld el, ahogy egy ízeltlábú ide-oda mozog egy kábelen

– mutatta be képletesen az ötletet a Time magazinnak 1999-ben adott interjújában a pokémonok megálmodója, aki a játékkal tudatosan reflektált a családjukkal maradó, mégis hobbijukba menekülő és elidegenedő japán fiatalok élethelyzetére, és az árnyékcsaládoknak nevezett, egy háztartásban, de nem együtt, hanem egymás mellett élő családtagok jelenségére – ami akkoriban kezdett tömegessé válni a szigetországban.

Ezt Tadzsiri személyes tapasztalatból tudta. A sorozatot elindító Pokémon-játékok története – még az anime japán sikere után Pikachuval, mint kezdőpokémonnal kiadott Pokémon Yellow is – sokatmondóan úgy kezdődik, hogy a játékos karaktere a szobájában nintendózik a tévé előtt. Majd leteszi a kontrollert, és kimegy a házból – közben a nappaliban lévő édesanyja is a tévénézésbe menekül ahelyett, hogy a gyerekével foglalkozna – mutatja be a Pokémonok történetének legelső intróit a BBC zsebszörnyek történetéről szóló cikke.

(A fejlesztők egyébként az egyik város egyik épületében még saját magukat és a számítógépeiket is elrejtették a rend kedvéért, és természetesen beszélni is lehet velük.)

De Tadzsiri Szatosi és az ötletén alapuló világszerte ismert franchise személyes kapcsolata itt nem áll meg: Ash Ketchumot ugyanis a legelső Game Boy-játéktól kezdve az eredeti japán verziókban Szatosinak hívják. Nagy riválisát pedig – aki a rajzfilm története szerint a pokémonokat tanulmányozó, mindkettejük első pokémonját is kiosztó Oak professzor, angolul és magyarul Gary Oak nevű unokája – eredetileg a másik tervező, Super Mario atyja után Okido Sigerunak hívják japánul. És nemcsak a videójátékokban ez a nevük, hanem az animék eredeti japán változatában is.

A Pokémon Blue és a Pokémon Red sikere után először kiadták a gyűjtők számára a kosaraskártyáknál is értékesebbnek számító pokémonkártyákat – amik miatt nemrég épp egy NFL játékos dobta el végleg magától az amerikaifoci-labdát. Aztán elkészült az anime és a generációk agyába egy életre beleégő főcímzene is, és az egész világ megismerte Szatosit – vagyis immár Ash Ketchumot.

Pokémon: az egyik legértékesebb szórakoztatóipari franchise A szakértők szerint nem is szimplán videójátékos, sokkal inkább szórakoztatóipari franchise-ként érdemes a Pokémonra tekinteni: egy videójáték-ipari szakportál szerint a videójáték-, kártya- és plüssfiguraeladások, a mozis és tévében sugárzott rajzfilmek, valamint a Pokémon témájú vidámparkok forgalmát is figyelembe véve a franchise értéke több mint 50 milliárd dollár lehetett tavaly. A Pokémon az egyetlen 50 milliárdos álomhatárt átlépő, eredetileg videójátékon alapuló franchise – a többi hasonlóan értékes franchise a GamesIndustry.biz cikke szerint a Csillagok háborúja, Miki egér, Micimackó és Hello Kitty.

Azóta sokan követték a videójáték-adaptációk előfutárát

A franchise eddig számtalan videójátékot és folytatásokban megjelenő rajzfilmsorozatot élt meg, és még a mozivásznat is rendszeresen meghódítja egy-egy évente jelentkező új filmmel – melyek közül az első rész, az 1998-ben megjelenő Pokémon: Az első film – Mewtwo visszavág a Toy Story – Játékháború 2. következő évi megjelenéséig a legtöbb bevételt termelő animációs filmnek számított.

De a második legtöbb bevételt hozó filmes videójáték-feldolgozás is a Pokémon-franchise egyik tagja, a Detektív Pikachu című spinoff-játék azonos című filmváltozata, amely itthon is nagyon népszerűnek számított.

A Pokémon GO-val még az első játék megjelenése után két évtizeddel is képesek voltak a telefonos játékok forradalmasítására – az egészpályás letámadással pedig már több generációban is jelentős rajongói bázisra tettek szert. Akiknek még vidámparkokat is építettek.

Nem a Pokémon volt az első videójátékon alapuló anime vagy film, de nem mindenki tudja, hogy a Super Mario fivérek kalandjaiból és a 90-es évek ikonikus verekedős játékából, a Street Fighterből is készült animesorozat. (Előbbiből még az amerikai piacra szánt amerikai rajzfilmek is – az egyik, VHS-en magyarul is megjelenő animációs filmben például Marióék a Fehér Házat mentik meg Bowseréktől, ráadásul a történetben még az akkori first lady, Nancy Reagan is felbukkan).

A videójátékok ‘90-es években készült filmes feldolgozásai többnyire borzalmasan sikerültek. Az 1993-as Super Mario Brothers – amiben Bob Hoskins játszotta Mario Mariót, az öccsét, Luigi Mariót pedig John Leguizamo –, valamint a brutális kivégzéseiről hírhedt Mortal Kombat 1995-es filmváltozata – amiben Christopher Lambert játszotta Raiden villámistent – is megbukott a kasszáknál.

De a Street Fighter kor sztárjainak főszereplésével elkészített 1994-es filmváltozata (Street Fighter – Harc a végsőkig) sem tudott olyan ütős lenni, mint egy hadouken Ryutól, a benne játszó sztárok ellenére sem. Raul Julia utolsó filmje ugyanis a másik főszereplő, a pozitív hős, Jean-Claude van Damme heti 10 ezer dollárba kerülő kokainéhsége miatt a rendező elmondása alapján felért egy rémálommal.

Mivel már az első – videójátékon alapuló, azzal karöltve megjelenő – rajzfilmsorozatot is imádta az egész világ, ezért a Pokémon az azóta tonnaszámra megjelenő videójáték-adaptációk első sikeres előfutárának tekinthető. Még akkor is, ha nem vesszük figyelembe az egy ideig a legtöbb bevételt termelő, egészestés animációnak számító Pokémon: az első film – Mewtwo visszavág sikerét. Az ezredforduló idején ugyanis igazán elsöprő sikere inkább a tévében sugárzott rajzfilmsorozatnak volt.