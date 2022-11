Csuti: Egy klasszikus háziasszonytípus nem való mellém, sosem dísznövényeket kerestem magam mellé

Kulcsár Edina és Szabó András Csuti januárban jelentették be, hogy a házasságuk zátonyra futott. A szépségkirálynő azóta G.w.M mellett találta meg a boldogságot, jelenleg közös kislányukat várják.

Csutinak két kapcsolata volt a szakítás óta, legutóbb Szorcsik Vikivel járt, de mostanra külön utakra léptek. A Farm VIP versenyzője a Story magazinnak mesélt arról, hogy jelenleg nem keres kapcsolatot, és azt is el tudja képzelni, hogy a gyerekei mellett öregszik majd meg, szerelem nélkül.

A párkapcsolatot most egyáltalán nem keresem. Azt is el tudom képzelni, hogy a gyerekeimmel élem le az életem, szerelem nélkül. Nagyon sokat dolgozom, tervezem a

jövőt. Hogy ebbe ki, mikor, hol és milyen szinten tud becsatlakozni, egyáltalán lesz-e valakim, az egyelőre nekem is kérdőjel