A betegeskedő Jeff Bridges-nek edző segített felkészülni arra, hogy lányát fizikailag képes legyen az oltár elé kísérni 

Megküzdött minden egyes lépésért.

A 72 éves Jeff Bridges (akinek nagyszerű sorozata, a The Old Man itthon is elérhető a Disney+-on) interjút adott az Independentnek. A színész arról mesélt, lánya, Hayley Roselouise Bridges férjhez ment tavaly augusztusban. De közel sem volt biztos, hogy egyáltalán az oltár elé tudja majd kísérni.

Bridges egészségi állapota nem volt a legjobb az elmúlt években:

2020 októberében rákkal, pontosabban limfómával diagnosztizálták,

2021 januárjában covidos lett,

2021 végén szerencsére arról számolt be, jobban van, már nem mindig szorul oxigénmaszk használatára.

Az interjúban kitért arra, hogy az esküvő előtt még egy kérdés volt: meddig tud állva maradni a megromló egészsége miatt. A cél akkor az volt, hogy 45 másodpercet kibírjon. De egy edzővel elkezdett dolgozni, hogy növelni tudja a megtehető lépései számát, stabilizálja légzését.