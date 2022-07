A Nagy Ő, az Exatlon és a Sztárban sztár leszek! korábbi versenyzői is összecsapnak majd a Város vs Vidékben

A vetélkedő augusztus 8-án indul, Tilla és Gáspár Zsolt lesznek a műsorvezetők.

Nem egészen két héten belül debütál az eredetileg finn formátumú Város vs Vidék című vetélkedő, ahol celebtriók versenyeznek majd egymással. A nyertes csapat 1, 3, a főnyeremény esetén pedig 10 milliót is hazavihet.

A műsort Till Attila és Gáspár Zsolt vezetik majd, akik szerint új fejezet nyílik a vetélkedők műfajában.

Sem Zsolti, sem én nem vagyok kvízmester, így ez a műsor új fejezetet nyit ebben a műfajban. Rengeteget nevettünk a forgatások alatt. Jó volt felfedezni, mennyire sok a hasonlóság a vidéki és a városi élet között. Meglepetten tapasztaltam, hogy a klasszikus sztereotípiák egyre kevésbé működnek

– magyarázta Tilla.

A műsorban háromfős városi, illetve vidéki csapatok vetélkednek majd, a tagok között lesznek ismerős arcok A Nagy Őből, az Exatlonból, Sztárban sztár leszek!-ből, a Dancing with the starból illetve a Zámbó családból is.

A Város vs Vidék augusztus 8-ától lesz látható a TV2-n.