Járai Máté szerint Rácz Jenő annyira haragszik rá, hogy a Reggeliben nem hajlandó interjút adni neki

Járai Máté Istenes Bence YouTube-os műsorának állandó tagja, a legutóbbi adásban pedig azzal kapcsolatban kérte ki a műsorban szereplő Kovácsovics Fruzsina és Marics Peti véleményét, hogy velük előfordult-e, hogy amiatt nem jelentek meg egy műsorban, mert nem szimpatizáltak, esetleg konfliktusuk volt az egyik szereplővel. Ennek apropóján elmesélte, hogy nemrég a Reggeli vendége volt Rácz Jenő, akit kislánya születéséről kérdeztek a műsorban. Járai szerint azonban amikor az utolsó pillanatban Rácz meglátta, hogy Járai a műsorvezető, nem akart neki interjút adni. Emiatt a szerkesztők végül úgy oldották meg szerinte a helyzetet, hogy míg műsorvezetőtársa Rácz Jenővel beszélgetett, addig Járai a stúdió egyik másik pontján kapott feladatot.

Járai elmondta a műsorban, hogy még a Nyerő Páros realityben szerepeltek együtt Rácz Jenővel és feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával, akikkel elég heves vitáik alakultak ki egymással a műsorban, utóbbi pedig azóta sem hajlandó szóba állni vele.

Eddig mindig úgy volt, hogyha Dórival jöttek, akkor ne én legyek a műsorvezető, ezt kérték. Ezt tudtam akkor is. Egyszer jött a másnapi adásmenet, és láttam, hogy jön a Jenő. Tökre megnyugodtam és boldog voltam, hogy megszületett a Kamilla, és nyilván most az van, hogy ő megbocsátotta ezt az egész történetet, túl vagyunk az egész problémán, beül velem beszélgetni és azt mondja, hogy fátylat a múltra, tök mindegy, mi történt a Nyerő Párosban. Ehhez képest fél 12-kor éjjel meglátta, hogy én vagyok másnap a műsorvezető és azt mondta, hogy ő nem ül be. Ez nekem rossz érzés volt.