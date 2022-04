Egy londoni Mekit nem csak hamburgerért, az egyik alkalmazottért is felkeresik

Richard Walker elég nagy sztár lett.

Richard Walker az egyik londoni McDonald’s-ban dolgozik a pult mögött, nevét ugyanakkor jóval többen ismerik, mint kollégáiét. Ez nem véletlen.

Ő osztja ki a kész ételeket a vásárlóknak, és míg a rendelések elkészülésére vár, dalra szokott fakadni.

Egyik TikTok-videóját – amin Montell Jordan This is How We Do It című slágerét dalolja – már majdnem 700 ezren látták, a többin pedig az figyelhető meg, ahogy vélhetően azért is keresik fel a vendégek ezt az éttermet, hogy énekelhessenek Walkerrel. Mivel este készültek a videók, kicsit olyan, mintha a Gozsdu-udvar egyik karaokés helye egy Meki lenne.

A kommentelők odavannak az énekes menedzserért, van, aki azt írta, csak azért reméli, hogy Walker nem jut a munkahelyi ranglétra magasabb fokára, hogy továbbra is szórakoztassa a betérőket.

A Mirror megkereste a McDonald’s-ot alkalmazottjuk miatt, de ott nem akartak nyilatkozni.