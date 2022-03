Muri Enikő: Ha már itt tartunk, számomra szimpatikus, amit a kormány képvisel

Egy nagyon hosszú posztot írt, mert szerinte indokolatlanul sok bántást kapott a Nemzeti Dal új feldolgozása, amelyben ő is énekelt.

Nem is olyan régen elkészült a Nemzeti Dal új zenei feldolgozása, amelyhez például Pataky Attila, Nagy Feró és Varga Miklós is a nevüket adták. A verzió egyébként úgy született meg, hogy a mű korábbi megzenésítője, Tolcsvay László semmilyen formában nem működött közre, sőt nem is szóltak neki, hogy készül ilyesmi.

Közreműködött azonban Muri Enikő, aki kapott egy „ó, yeah” sort is a dalban, amelyről az énekesnő úgy fogalmazott, szerinte túl nagy médiafigyelmet kapott, de nem azért, mert ne férne bele a feldolgozásba.

Szeretnék tisztába tenni egy-két dolgot ami a lelkemet nem hagyja nyugodni. Alázattal, tisztelettel és büszkén énekeltem el a rám bízott soromat, ami a kárhozottak ősapáink volt és igen, nem mehetek el amellett a bizonyos ó, yeah mellett sem, amiről a cikkek nagytöbbsége szólt. Itt engedjetek meg egy kis szakmaiságot. Aki készített/írt már dalt, pontosan tudja, hogy nagyjából minden dalnak van egy olyan szerkezeti része, ami a refrént megindító dinamikus felvezetés. A Nemzeti Dal esetében itt egy ilyen történt általam, figyelembe véve a hangulati/zenei környezetet.

Szakmai körökből azt a visszajelzést kapta, hogy művészileg mindez belefért, és ők egyébként is „csak egy méltó feldolgozást szerettünk volna létrehozni”. Muri Enikő azonban megtalálta, mi miatt érték őt is bántások: szerinte nem az ó, yeah sor van a háttérben, hanem a politikai eszmék, amelyekkel ő szimpatizál.