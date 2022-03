Kiengedték a börtönből a német álörökösnőt, miután lejárt vízuma miatt fogták el

Anna Sorokint eredetileg tavaly helyezték szabadlábra.

Anna Sorokinról, aki Anna Delvey néven csalt ki több százezer dollárt áldozataiból, nemrég sorozatot készített a Netflix Inventing Anna címmel, ami bemutatta, hogyan verte át barátait és több bankot is úgy, hogy fényűző életet élve saját magát gazdag örökösnőként adta ki. 2017 nyarán tartóztatták le Kaliforniában, a csalásairól ebben a cikkben írtunk részletesen:

majd a bíróság tizenkét év börtönbüntetésre ítélte, melyből tavaly februárban szabadulhatott, jó magaviselet miatt. Egy hónappal később azonban ismét letartóztatták, mivel nem hagyta el az Egyesült Államokat annak ellenére sem, hogy lejárt a vízuma. Most úgy néz ki, kiengedték a New York-i börtönből és a New York Post szerint Németországba deportálják.