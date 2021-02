„Volt egy vízióm, ami nem jött össze” – influenszer lett a börtönből szabadult német álörökösnő

Anna Sorokin, aki stílusát tekintve akár Paris Hilton legjobb barátnője is lehetne, február 12-én szabadult a börtönből, ahová azért került, mert magát egy német örökösnőnek hazudva több százezer dollárt (átszámítva több tízmillió forintot) csalt ki bankokból és egy barátnőjétől. Szabadulása óta közel százezren követik az Instagramon, ahol sokszor a börtönélettel poénkodik. A Netflix sorozatot készít a történetéből, ő maga a memoárján dolgozik, nemrég pedig egy hosszabb interjút adott arról, mi is járt a fejében, amikor megalkotta új életét.

Az Anna Delvey néven ismert Anna Sorokint 2019-ben sokéves szabadságvesztésre ítélte a bíróság, ám a jó magaviselete miatt idén feltételesen szabadlábra helyezték. Alig lépett ki a börtön kapuján, máris beizzította a Twitter és az Instagram-fiókját, hogy dokumentálja a mindennapjait az arra kíváncsiaknak. Sorokin történetét olvasva kicsit az az érzésünk támadt, mintha túl sokszor látta volna a Kapj el, ha tudsz című filmet, amiben Leonardo DiCaprio csekkek hamisításával szedi meg magát, és kelti azt a látszatot, hogy nagyon gazdag.

Anna Delvey csalásairól és lebukásáról hosszabban már ebben a cikkben írtunk, de most röviden összefoglaljuk: New Yorkban egy gazdag, német üzletember lányának adta ki magát, mintha csak az európai Paris Hilton lenne. Így került be az elit körforgásába, ezért hívták meg díjátadókra és A listás celebekkel megtöltött partikra, miközben – a valójában üres pénztárcája ellenére – temérdek luxusholmit vásárolt. Egyszer azonban minden jó véget ér, ahogy Delvey kitalált személyisége is. 2018-ban a New York Times magazin leleplező cikket írt a csalásairól, ám ahelyett, hogy bepánikolt volna, a bírósági tárgyalásokra inkább külön stylistot fogadott fel, hogy stílusosan jelenjen meg az eseményeken, ha már úgyis annyi fotó készül róla.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anna Delvey (@theannadelvey) által megosztott bejegyzés

Bár Anna Delvey kifelé azt mutatja, hogy nem nagyon érdekli más a bulizáson, a pénzen és a divaton kívül, egykori barátnője, a Vanity Fair egyik újságírója, Rachel DeLoache Williams szerint (aki könyvet írt Delvey-ről és a jelenségről) okosabb, mint bárki.

Megtetszett neki egy olyan életszínvonal, amit a közösségi médiában látott, és azon gondolkodott, hogyan tudna bekerülni ő is a felső tízezerbe, miközben mélyen megvetette ezt a világot. Volt egy motivációja, ami annyira erősen hajtotta, hogy mellette eltörpültek, majd eltűntek a morális értékek

– nyilatkozta róla. Sorokin azóta eléggé aktív az Instagramon és a Twitteren is, utóbbi fiókjának tetején rögzített egy posztot, ami így hangzik:

Régen szexvideóval, ma bírósági tárgyalással lehet befutni.

Ezzel nyilvánvalóan Kim Kardashian és Paris Hilton elhíresült videóira utalt. Közben az Instagramot sem hanyagolja, ahol január közepétől cikkünk írásáig húszezer új követőt szerzett. Ennek köze lehet ahhoz, hogy Donald Trumpnak egy blogbejegyzésben üzent a börtönből, amiben tippeket adott, hogy a volt elnök hogyan élje túl a börtönben. Sorokin közben Instagram-történetekben arról beszélt, még ismerkedik az Instagram új funkcióival, de az jól megy neki, hogy néhány róla szóló cikket véleményezzen. Az egyik legjobb bejegyzése, amiben bevágja az Elemi ösztön című film ikonikus jelenetét, amikor Sharon Stone-t vallatják. Ehhez mindössze annyi hozzáfűzni valója volt, hogy pontosan ilyen érzés a való életben is a letartóztatás.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anna Delvey (@theannadelvey) által megosztott bejegyzés

Kicsit jobban megértjük Sorokin személyiségét, ha arra gondolunk, hogy szabadulása után az első útja egy Sephorába vezetett, ahol azonnal sminkterméket vásárolt magának, visszatérését az online térbe pedig egy Doktor Szösziből vett jelenettel ünnepelte. A bankjegyekkel teli telefontokját is lefotózta azzal a szöveggel, hogy nincs ideje pénztárcát vásárolnia, ezért most így tárolja a tokból kilógó, rengeteg százdollárost. A követőitől pénzt kunyerált támogatás címszó alatt, hogy fenn tudja tartani a korábbi életszínvonalát, de a posztot azóta letörölte, csakhogy a Daily Mail lementette és kiposztolta. Ez azonban senkit sem gátol meg abban, hogy megdobja egy kis pénzzel, mivel a blogján van egy külön szekció, ahol támogatni lehet Delvey-t. Kellő öniróniára utal, hogy rögtön mellette ott egy másik fül is, amiben csak egy e-mail cím szerepel a „Ha beperelnél” felirat alatt.

Mintha divatblogot vezetne, olyan könnyedséggel számolt be a koronavírus-helyzetről, amit a börtönben tapasztalt, de egy Harvey Weisteinnek címzett írásában megfogalmazza, hogy szerinte hasonló cipőben járnak, már csak azért is, mert mindketten töltöttek valamennyi időt a Rikers-sziget börtönében. Olyan kérdéseket tett fel az egykori producernek, mint például: nem zavarja-e, hogy az emberek próbálják megjátszani az együttérzésüket, miközben fogalmuk sincs, min megy keresztül valaki a börtönben.

Alig telt el pár nap a szabadulása után, máris interjút adott az Insider magazinnak, ahol a Balenciaga luxusmárka 720 dolláros melegítőjében mutatkozott, ami átszámítva kicsivel több, mint 210 ezer forint.

Végig csináltam egy programot a börtönben, ami abból állt, hogy megnézek pár VHS kazettát a munkaszerzésről és a társadalomba való beilleszkedésről. A program szerint apróhirdetésen keresztül kellene munkát keresnem, ami őrültség. A világ ma nem így néz ki, nem is értettem, hogy ezt ki gondolta komolyan, teljesen felesleges volt ez az egész. Egyébként sok lány 18–19 évesen kerül be az intézetbe, és a legtöbben bent szoknak rá a drogokra. Engem ez sosem vonzott, de nem hibáztatom őket. Ha érdekelnének a kábítószerek, én is állandóan be lennék állva

– meséli, majd azzal folytatja, mivel híresség lett, sok dologban szabad kezet kapott, merthogy szerinte a börtönben minden arról szól, hogy milyen a kapcsolatrendszerünk. Ő például elintézte, hogy akkor eddzen a teremben, amikor az üres volt. A bírósági ügyről is megvan a véleménye, úgy érzi, sértő az intelligenciájára nézve, amiért bűnösnek akarják beállítani. Nem szándékosan ártott másoknak, egyszerűen csak volt egy víziója, ami nem jött össze.

Őrültségnek tartom, hogy fognak embereket, megfosztják őket mindenüktől, és bezárják őket egy kis cellába. Ezután meg valamiért azt várják, hogy megváltozzanak. Mégis milyen pozitív hatása van ennek? Ott mindenkivel egyformán bánnak, mindegy, ki mit követetett el. Pedig a bűnözők másképpen gondolkodnak, mint mondjuk a gyilkosok vagy a drogkereskedők. Az univerzális megoldások ebben az esetben semmit sem érnek

– jegyzi meg.

A börtönben töltött időszakáról éppen könyvet ír, amiben az ehhez hasonló gondolatait és tapasztalatait fejti majd ki. Az évek alatt legalább tíz doboznyi írása gyűlt össze, amelyekből memoárt szeretne létrehozni. Sorokin a saját képességeit egyáltalán nem becsüli alá, a Twitteren például úgy fogalmazott, hogy egy nap alatt jobb anyagot ír a börtön rácsai mögött, mint más egy teljes év alatt ötven szerkesztő és korrektor segítségével. Az újságokat nem igazán kedveli, mert szerinte ellopták és kisarkították a történetét, ezért most, hogy lehetősége van rá, szeretné a saját narratívájából is átadni a vele történeteket, és választ adni a miértekre.

Egy másik projektje inkább vizuális alapokra épül, mivel mióta kitette a lábát a fegyházból, becsületesen dokumentálja, hogy mi történik vele. Eddig olyan felvételek születtek, hogy üzletekben vásárol, bankba megy, internetezik. Még nem tudja, mit kezd a nyersanyaggal.

A Netflix már egy ideje készíti Inventing Anna címen a sorozatot Sorokin történetéből, amit Shonda Rhimes, a Grace Klinika készítője felügyel. A jelenlegi állás szerint 2021-ben mutatják be Julia Garner főszereplésével. Sorokin eredetileg azt szerette volna, ha Margot Robbie játssza őt. A sorozatért cserébe 320 ezer dollárt (közel százmillió forintot) kapott, amit szinte azonnal el is tapsolt. Az összegből azonnal elúszott 199 ezer dollár különböző bankoknak, 24 ezret pedig az államnak kellett kipengetnie, ahogy az ügyvédje számláját is rendeznie kellett.

Az interjú utolsó kérdésére, hogy miért használja továbbra is az álnevét, csak annyit felelt, hogy ő most már egy híresség, a neve egyenlő egy mozgalommal. A közösségi oldalain pár nap alatt többször is viccként kezelte a börtönben töltött idejét, olyan mémeket posztolt, hogy elfelejtette, miként kell használni a telefont, ahogy O.J. Simpson, aki húsz év után szabadult, és a kezébe kapott egy iPhone-t.