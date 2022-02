Ben Affleck klipet rendezett Jennifer Lopeznek

Egy korábbi zenei videóját egészítette ki nosztalgikus felvételekkel.

Ben Affleck idén valami egészen különlegessel készült régi-új barátnőjének. Az énekesnő decemberben megjelent On My Way című számának klipjét egészítette ki róluk készült nosztalgikus felvételekkel. JLo minderről saját hírlevelében mesélt a rajongóinak, megmutatva az említett ajándékot is.

Megosztok veletek valami igazán különlegeset és személyeset, amit egyébként csak a belső körömnek mutatnék meg. Ez egy korai Valentin-napi ajándék Bentől. A nézése közben eszembe jutott az igaz szerelem útja, a váratlan fordulatai, és hogy ha valódi, akkor örökké tarthat

– írta az énekesnő.

Jennifer Lopezéknél a kémia is remekül működik a friss hírek szerint. A napokban az énekesnő Ellen DeGeneres műsorában árulta el, hogy ha túl sok gyerek gyűlik össze a házban, Ben Affleckkel egyszerűen elvonulnak a fürdőszobába vagy a gardróbba, hogy beszélgessenek és „csináljanak ezt-azt”.