Kulcsár Edina elmondta, hogy a zene hozta össze őt és G.w.M-et

Csak kényszerből hozta ilyen hamar nyilvánosságra új kapcsolatát.

Az elmúlt napokban több nagy bejelentése is volt Kulcsár Edinának, aki először arról beszélt követőinek, hogy férjével, Szabó András Csutival véget ért a házasságuk. Pár nappal később pedig már újabb nagy bejelentést tett, mégpedig, hogy összejött Varga Márkkal, akit legtöbben csak G.w.M néven ismernek. A Azóta most először adott interjút ezzel kapcsolatban Kulcsár Edina, és olyan dolgokat tisztázott a Blikk kérdésére, minthogy miért hozta nyilvánosságra új kapcsolatát ennyi idővel a szakítása bejelentése után, valamint azt is elárulta, hogyan jöttek össze a rapperrel.

Kiderült, hogy valójában attól félt, hogy megszellőztetik a kapcsolatát, és nem szerette volna, ha követői máshonnan tudják meg a hírt.

Miután megjelent a hír, valaki késztetést érzett, hogy a Márkkal való kérdéses kapcsolatom feltárja és egyre sűrűbben csörgött a telefonom, miszerint ha nem nyilatkozom, akkor is megjelenítik a hírt. Tudtam, hogy nem lehet senkinek semmi a kezében, hogy ezt bizonyítsa, mégsem tudtam már ezt elviselni és rettegtem, hogy fals információk kerülnek ki, illetve az oldalam követőit is szerettem volna annyival megtisztelni, hogy nem mástól, más platformon, hanem tőlem tájékozódnak erről a hírről. Nagyon közeli volt a bejelentés, ez tény, de sajnos nem volt más választásom.

Még novemberben jelent meg G.w.M Hello című száma, melynek videóklipjében Kulcsár Edina is felbukkant, emellett pedig a rapper segített neki elindulni a zenei pályán is, aminek köszönhetően aztán egyre jobban összemelegedtek.