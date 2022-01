Csuti megszólalt Kulcsár Edina új kapcsolatáról: Edina nem mindig volt velem őszinte, rettentően csalódott vagyok

Ő mutatta be őket egymásnak.

Januárban jelentette be Kulcsár Edina és férje, Szabó András Csuti, hogy külön válnak útjaik. A kapcsolatukról már a Nyerő Páros legújabb évadában is elmesélték, hogy már jó ideje válságban van a házasságuk, és szeretnék megmenteni. Végül úgy döntöttek, hogy elválnak, amellyel kapcsolatban azt nyilatkozták, nem egy harmadik fél miatt vetettek véget a házasságuknak. Kulcsár Edina hétfőn Instagram-oldalán jelentette be, hogy összejött a GwM – polgári nevén Varga Márk – nevű rapperrel, akivel úgy érzi, a sors ajándékozta meg. Azt írta, annak ellenére, hogy sokan meglepődnek az új kapcsolatán, ő már hónapokkal ezelőtt lezárta a múltját.

A hír kapcsán a Blikk megkereste Kulcsár Edina férjét, Csutit is, aki elmondta, ő mutatta be a rappert és Kulcsárt egymásnak.

Barátkoznom kell a gondolattal, igen, hogy a gyerekeimmel is fog találkozni. Azt nem szeretném elmondani, hogy mikor tudtam meg a dolgot, de úgy érzem, hogy Edina nem mindig volt velem őszinte. Rettentően csalódott vagyok, azért is, ami a házasságunkkal történt és azzal is – bár tudom, hogy ez az élet rendje -, amivel most szembesülnöm kellett. Amit még mondanék, azt inkább nem teszem, hogy a családom érdekeit védjem.