GwM novemberi klipjében egy „álomszép” lányról énekel, amiben Kulcsár Edina szerepel

Különös egybeesés.

Röviddel azután, hogy Csutival bejelentették, hogy véget ért a házasságuk, Kulcsár Edina Instagramon osztotta meg követőivel, hogy új párja van, méghozzá a rapper GwM. A bejegyzésben amellett, hogy közös fotót is posztolt, elmondta, hogy már több hónapja lezárta házasságát, és úgy érzi, a sorstól kapta azt az ajándékot, hogy most újra szerelmes lehet. A bejelentése után a Blik kérdésére Csuti elmondta, egyáltalán nincs felvillanyozva a hírtől, ahogy elárulta, csalódott Kulcsár Edinában.

Azt már észrevettük, hogy GwM decemberben olyan fotót posztolt közösségi oldalára, melyet Kulcsár Edina fényképészként tevékenykedő anyja készített. Ugyanezzel a képpel jelentette be azt is Facebook-oldalán, hogy véget ért a házassága, ami nem egy harmadik fél miatt ment tönkre. A szépségkirálynővel való kapcsolatáról azt is elmondta, hogy nem rondított bele a házasságába, merthogy csak azután jöttek össze, hogy az véget ért. Érdekes, hogy Tokár Tamás pont a napokban posztolt arról, hogy azok, akik a közösségi oldalakon élik a párkapcsolatukat, maguknak is hazudnak.

Kulcsár Edina és a rapper a Blikk szerint Csutin keresztül ismerte meg egymást, és Kulcsár még novemberben szerepelt GwM Hello című klipjében, amely egy szerelmes hangvételű dal, és melyben a cselekmény alapján egy párt is alakítanak.

Miattad én megakarok változni,

Hogyha bántottalak valaha már bánom rég,

Megbolondít külön ez a távol lét

Te vagy nekem egyedül csak álomszép

– hangzik el a dal refrénje, amelyhez készült videót mutatjuk: