A dégi kastély kertjében áll az Európai Unió egyetlen SS-emlékműve

A Fejér vármegyei Dég Festetics-kastélya Magyarország egyetlen látogatható klasszicista kastélya: a később a Nemzeti Múzeumot is tervező Pollack Mihály által jegyzett, az 1810-es évek derekán elkészült együttest a Nemzeti Kastélyprogram keretében, 2018-2022 között újították fel, parkjában azonban ezután is megmaradt a saját nemében Európa-szerte unikumnak számító SS-emlékmű – derül ki egy olvasónk, G. leveléből, amihez fotókat is csatolt.

A területen 1991-ben, Dég függetlenként győztes polgármestere, Verebics Géza közbenjárásával született egy emlékmű, ott, ahol exhumálásukig számos elesett katona pihent – írja a Köztérkép, ami hozzáfűzi: a kompozíció az 1945 márciusi utolsó német offenzíva, a Tavaszi Ébredés napjaiban folyó környékbeli harcoknak állít emléket.

A lap szerint a műtárgy központi része 2017-ben így nézett ki:

A felirat magáért beszél, hiszen amint Szele Tamás a Forgókínpadon rámutatott, a felirat egészen egyértelmű: az

Ihre Eure hiess Treue,

azaz

Az ő becsületük a hűség volt,

ez pedig szinte teljesen megegyezik, így erősen utal is az SS jelmondatára – „Unsere Ehre heisst Treue”, azaz „A mi becsületünk a hűség”.

Ez a három évtizede újságíróként dolgozó Szele szerint Németországban kimerítené a népuszítás tényállását, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja, hogy a kereszttől balra látható címerpajzs az 1. SS páncélos divízió („Leibstandarte SS Adolf Hitler”) címere, jobbra pedig a 12. SS páncélos divízió („Hitlerjugend“) jelképe látszik.

Az 1. divízió a háború folyamán dokumentálhatóan több mint hatezer alkalommal gyilkolt meg civileket, illetve magukat megadó hadifoglyokat – teszi hozzá az írás.

A feliratot az elmúlt években lecserélték, olvasónk ugyanis december elején már a következő állapotokat találta az állami NÖF által kezelt zöldterületen:

A felirat immár így hangzik:

az itt hősi halált és ismeretlen sorsot szenvedett német katonák emlékhelye,

a két címer pedig nyom nélkül eltűnt.

Úgy tűnik, hogy az emlékműnél a szélsőjobboldali csoporotk többször is koszorúztak: 2018-ban Szele szerint az akkor frissen alakult Légió Hungária nevű szervezet is így emlékezett, de most, 2024 decemberében is látszik ott egy erre utaló jel, hiszen egy fekete szalagon a

Ruhm & Ehre der SS AH

felirat olvasható, ami egyértelműsíti, hogy a koszorúval valakik az SS AH, azaz a diktátor nevét viselő páncélos hadosztály dicsősége és becsülete előtt akartak tisztelegni.

A településen egyébként egy meglepő feliratot viselő második világháborús emlékművet, valamint hozzá kapcsolódó sírokat is találunk. Az 1946-ban felavatott obeliszken az

Örök emlék azoknak a szovjet hősöknek, akik Magyarország népeinek szabadságáért folytatott harcban hősi halált haltak

mondat látható, előtte pedig a Vörös Hadsereg több, a kő alá temetett katonájának neve, sőt, legalább kettőnek a portréja is látható.