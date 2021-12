A Konyhafőnök VIP: Muri Enikő a csapattársait hibáztatta, Rácz Jenő csalódott benne

A séf szerint az elmúlt feladatok legrosszabb tányérját hozták össze.

A középdöntőben háromfős csapatokban dolgoznak Sárközi Ákos és Rácz Jenő versenyzői is, ám a Muri Enikő, Rába Tímea, Nagy Sanyi triónak nem sikerül együttműködnie. Séfjük már az előző napon is kukába dobta a munkájukat és most legutóbb is nagyot csalódott bennük.

Ezúttal Muri Enikőnek kellett irányítania a konyhában, ami nem sikerült, így szegényes tányérokat vittek a zsűri elé. Rácz Jenő nem értette, hogy 60 perc alatt három ember, hogy nem volt képes elkészíteni egy előételt és egy főételt, mire az énekesnő hosszasan ecsetelte, hogy társai nem dolgoztak úgy, ahogy elvárta volna. Rácz azonban felhívta Muri Enikő figyelmét arra, hogy ő is hibázott és nem volt elég jó konyhafőnök.