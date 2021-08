Nem sokan találnák ki, ki most a legtöbbet kereső filmsztár

Százmillió dollárt kap a Netflixtől a Tőrbe ejtve második és harmadik részéért Daniel Craig. Ezzel jelenleg ő vezeti a legtöbbet kereső hollywoodi filmsztárok listáját a Variety szerint.

Az élbolyba szinte csak streamingforgalmazásba kerülő filmekért kapott gázsik repítették a sztárokat: Dwayne Johnson a Red Notice-ért 50 milliót kap a Netflixtől, Will Smith és Denzel Washington 40-40 milliót kerestek a King Richard, illetve a The Little Things című filmekért az HBO Maxra is gyártó Warnertől. Leonardo DiCaprio 30 millió dollárért szerződött le a Netflixszel a Don’t Look Upra. Ugyanezzel a filmmel Jennifer Lawrence 25 milliót keres, ezzel ő és a Leave the World Behind című filmet készítő Julia Roberts a női csúcstartók – utóbbi film szintén netflixes.

A valós kereseteken változtathat, hogy a legtöbb filmsztár olyan szerződést köt a stúdiókkal, amely szerint az alapfizetésükön felül a mozis jegybevételből is részesednek. Mint a Variety cikke megjegyzi, a streamingcégek azért kínálnak többet alapfizetésként, mert részesedési bevétellel ezeknél a filmeknél a színészek nem számolhatnak. Nem minden esetben ismert, a sztárok milyen megállapodást kötnek a stúdiókkal, ezért csak tippelni lehet, hogy a Top Gun folytatásában játszó Tom Cruise, vagy a Marvel-filmekben szereplő Chris Hemsworth is az élbolyban landolna a részesedésből származó bevételek listázásával.

Az éllovas Daniel Craig egyébként épp a minap nyilatkozta, hogy halála előtt inkább megszabadul a vagyonától, minthogy a gyerekeire hagyja, mert ízléstelennek tartja az öröklést.