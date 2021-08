Sátánista rituálét sugárzott egy csatorna a rendőrkutyákról szóló blokk helyett

Az ausztrál ABC (Australian Broadcasting Corporation) TV névre hallgató csatorna véletlenül egy queenslandi székhelyű sátánista csoport gyűlését mutató videórészletet vetített le a esti híradójában, írja az Insider. A riport a rendőrkutyákról szólt volna (egészen pontosan arról, hogy börtönbe is kerülhet az, aki rendőrségi állatot bántalmaz), azonban röviddel annak kezdete után átváltottak egy olyan felvételre, amin három ember, illetve egy indokolatlanul kivilágított, fejre állított kereszt látható.

– mondja egyikük, majd a felvételnek hirtelen vége szakad.

A híradós Yvonne Yong nem esett ki a szerepéből, a sátánista részlet után folytatta a tudósítását. Az egyelőre nem derült ki, hogy a gyűlésről készült felvétel hogyan került bele a riportba.

Az esetet valaki rögzítette, így itt megnézhető:

ABC’s satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM

— Media Watch (@ABCmediawatch) August 19, 2021