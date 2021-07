Házasodna a gazda: Johnnynak nem sikerült elsőre eltalálnia, hogy kell fogni a vasvillát

Próbálta kihúzni magát a munka alól, de Viki ráparancsolt.

Házasodna a gazda: Viki gazdasszony Miamiból is kapott egy levelet

A Miamiból érkező Johnny azzal a hiú ábránddal érkezett a Házasodna a gazda műsorába, hogy megúszhatja a munkát és csak a randizással kell foglalkoznia, ezért el is hívta kávézni Viki gazdasszonyt, amíg a többi férfira ráhagyta az állatok boxának ganajozását. Remélte, hogy mire visszatérnek kész lesz a munka, de a fiúk hagytak neki is. Johnny még ekkor is próbált hárítani, de Viki rászólt, hogy neki kell megcsinálnia.

Megpróbáltam bármit elkövetni, csak ne kelljen szerszámot fogni, ami elkerülhetetlen volt sajnos. Élőben most láttam először vasvillát, online már előre megnéztem, próbáltam felkészülni a műsorra. Hát sajnos az első tapintás elég megrázó volt. Rá kellett ébredni, hogy ezzel sajnos dolgozni is kell. Nem esett jól

– mondta Johnny, akinek először a vasvilla helyes tartása se ment.