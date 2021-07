Házasodna a gazda: Viki gazdasszony Miamiból is kapott egy levelet

Azerbajdzsáni, mexikói és marokkói újságírók telefonjára is feltelepítették azt a Pegasus nevű kémprogramot, amellyel magyar újságírókat is megfigyeltek. A célba vett külföldi médiamunkásoknak nem újdonság az üldöztetés, vannak, akik már a börtönt is megjárták azért, mert a munkájukat végezték, mások pedig bele is haltak.