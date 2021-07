Nagyon hiányzik Kim Cattrall a Szex és New York új sorozatának első fotóiról

Megjelent az első kép a forgatásról.

Már egy ideje hivatalos, hogy folytatás készül a Szex és New York sorozatból hat évad és két nagyjátékfilm után. Egy harmadik egészestés film helyett sorozat formájában mutatják be, mi történik napjainkban a főszereplőkkel. Az And Just Like That… névre keresztelt sorozat annyira aktuális lesz, hogy még a koronavírusjárványt is beleírták a forgatókönyvbe.

Egy valaki azonban nagyon hiányzik a fotóról, mégpedig a Samantha karakterét alakító Kim Cattrall, aki nem szeretett volna részt venni a folytatásban. Ettől eltekintve Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis triója megmaradt.