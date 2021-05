Itt az első fotó Lily Jamesről, Pamela Anderson híres fürdőruhájában

Már forgatják a Pamela Anderson és Tommy Lee-ről szóló sorozatot.

Nemrég számoltunk be róla, hogy Pamela Anderson és egykori férje, Tommy Lee kapcsolatáról sorozat készül, amiben olyan sztárok szerepelnek, mint Lily James, Sebastian Stan vagy Seth Rogen. Egy fotót már lehetett látni, ahogy a színészek a karakterek bőrébe bújtak, és már akkor is elképesztően hasonlítottak az eredeti szereplőkre. A People magazin most megszerzett egy fotót, amin az Andersont alakító Lily James látható, az ikonikus piros, Baywatch-ban hordott fürdőruhájában. Úgy néz ki, a színésznőnél jobb választást nem találhattak volna, legalábbis hasonlóságot illetően biztosan. Ide kattintva meg tuja nézni a fotót, itt pedig bővebben olvashat Anderson és Lee viharos házasságáról: