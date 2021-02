A terhes Emily Ratajkowski meztelen képet posztolt magáról

Az ilyen fotókat nem szokta díjazni az Instagram.

Emily Ratajkowski még decemberben próbálkozott be azzal, hogy megosztott magáról egy meztelen szelfit zuhanyzás után, ám az Instagramnak nem igazán jött be a fotó, így törölték. Most valami nagyon hasonlót próbált meg, szintén a fürdőszobában, szintén hiányos öltözetben.

Legújabb képéhez még azt fűzte hozzá, hogy a terhessége miatt néha Micimackónak érzi magát, máskor pedig vadító istennőnek, de egy biztos: nagyon hiányozni fog neki ez az állapot, ha megszületett a gyereke. Egyelőre nem törölték a fotót 39 perccel a feltöltés után.