ByeAlex és a Halott Pénz írtak egy dalt, amiben remélik, az idei év már jobb lesz

Megjelent a ByeAlex és a Slepp formáció, és a Halott Pénz közös klipje, a Boldog leszek 2021, amiben a címből is adódóan igyekeznek eltemetni a tavalyi rettenetes évet, és remélik, az idei már jobb lesz. A klipben egyébként végig fehér háttér előtt énekelnek, egy részben pedig orosz ruletteznek. A dalról ByeAlex külön megfogalmazta gondolatait, amiben főként azt ecseteli, mennyire rossz volt a tavalyi év, de a karantén miatt kialakult szabadidejében volt ideje az önreflexióra, ami által rájött, mindig van hova fejlődnie az embernek.

Nem fogok hazudni: gyűlöltem a 2020-as évet. A megszokott életvitelem egy pillanat alatt vált egy olyan unalmas, és totálisan bizonytalan valamivé, ami ellen egész életemben küzdöttem és dolgoztam. Rengeteg időt kellett / és sajnos most is ez megy, KELL a semmittevéssel tölteni. Hiába raktam le egy lemezt és több klipet is a srácokkal, az még mindig nem pótolhatja azt, ami a legjobb ebben az egészben: a színpad, az energiák, az hogy azokban a pillanatokban amikor veletek lehetek/lehetünk béke van, elfogadás és szeretet. Sokat önelemeztem. Én magam is szorongtam/szorongok sokmindenen; és próbálok fejlődni. Van hova. Remélem ez az új év boldogságot, ölelkezést, és jó energiákat hoz mindenkinek. Köszönöm Dávidnak és Márknak, hogy rengeteget tettek a dalhoz! Köszi a zenekaromnak és a családomnak, hogy támogattak 2020ban. Nehéz volt kurvára. Szeretlek benneteket! Jöjjön már végre a tavasz és perzseljen már a nyár! Legyünk BOLDOGOK 2021!