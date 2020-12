Hagy némi kívánnivalót maga után, ahogy Rácz Jenő becsomagolta párja ajándékát

Rácz Jenő Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy ő már elkészült a karácsonyi ajándék becsomagolásával. És itt az ajándék nagybetűs ajándék, hiszen menyasszonyának, Gyuricza Dórának jár majd ez az ünnepkor.

Be is csomagoltam a menyasszonyom ajándékát, talán még gyakorolnom kell a csomagolást 😂 na de a lényeg, hogy aki kitalálja, hogy mi az ajándéka, az kap tőlem egy ugyanilyen ajándékot! 🤗 Kezdőbetűje N, az utolsó betűje pedig U. Hajrá! @gydorejj ez rád is vonatkozik kicsim🙄😜 mérföldkő egy nő életében☺️