Cardi B új reality műsorában beiratkozott egy balett órára

Minden héten új dolgot tanul majd.

Cardi B saját reality-t indított Cardi Tries címmel, aminek lényege annyiból áll, hogy egy 10 perces videóban végig nézhetjük, hogy próbál ki valamilyen új foglalkozást, amit előtte soha. Az első videó durván tízperces lett, amiben elmegy egy balett órára, gyerekek közé és nem csinál mást, csak szórakoztatja saját magát a kamera előtt. A műsor előzeteséből kiderült, hogy olyan foglalkozásokba vágja a fejszéjét, mint tanár, tűzoltó vagy autóversenyző.

Hat évvel ezelőtt ugyanilyen formátumú sorozatot indított Nicole Richie is, aki rappelt, méhészkedett, de kerített is a barátainak. A műsor első részét Facebookra töltötte fel, itt meg is lehet tekinteni: