„Összeköltöztünk és éljük a nagybetűs életet” – Roland és Niki együtt maradt a Házasodna a gazda után

Véget ért az RTL Klub társkereső reality-je, amelyben öt, specifikusan mezőgazdasággal foglalkozó szereplő kereste a párját. Roland gazda és barátnőjelöltje, Niki azóta is együtt vannak, sőt, már össze is költöztek. A hosszútávú terveiken túl arról is meséltek, hogyan néz ki a közös életük.