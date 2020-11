DWTS: Istenes Lászlóék estek ki a hatodik adásban

Nem értettek egyet a zsűri döntésével.

A Dancing with the Stars hatodik adásában ismét különböző koreográfiákkal próbálták bebizonyítani a versenyzők, hogy igenis tudnak táncolni és a versenyben a helyük. Ahogy minden szombaton, így tegnap este is egy párnak búcsúznia kellett a műsorból.

A szavazatok alapján Istenes László és Czina Boglárka esett ki.

Ki kell, hogy mondjam, amit gondolok. Egy picit a zsűrire is haragszom, mert harmadik hete hallgatjuk azt, hogy egyre jobbak vagyunk, de ugyanolyan a pontszámunk, kivéve most Nóri pontszáma. De a többi az ugyanaz. Tehát, hogy ha a zsűri azt mondja, hogy fejlődünk, nem értem, hogy egy icipicit miért nem mutatja azt meg, hogy mennyivel fejlődtünk, mondjuk három hét alatt

— mondta Istenes a műsor végén, de szerencsére az interjú nem torkollott puffogásba és hisztizésbe, ahogy legutóbb Marsi Anikónál, akitől megkérdezték, hogy érintette, hogy neki kell távozni a versenyből.

Kiemelt kép: TV2