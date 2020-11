Lassan rá is fordulunk a decemberre.

Cuddle Up, Cozy Down Christmas címmel megérkezett az első nagyobb karácsonyi dal idénre, ehhez Dolly Parton és Michael Bublé járultak hozzá. A dal amúgy a countryénekesnő A Holly Dolly Christmas című albumán is hallható lesz.

Egy rajzfilmes videóklipet dobtak ki hozzá:

