Kiderült, hogy Mindy Kaling megint terhes volt, sőt, már meg is szülte második gyerekét

Mindy Kaling Stephen Colbert műsorában jelentkezett be online, és mintegy mellékesen közölte, egy hónappal ezelőtt, szeptember harmadikán szült egy gyereket, amire Colbert reakciója az volt:

Kaling azt is elmondta, hogy második gyereke fiú lett és a Spencer nevet kapta. A színésznőnek van már egy két és fél éves lánya, Katherine, aki hasonló körülmények közt született, senki nem tudott róla. Ahogy azt se tudni, hogy ki az apa, legalábbis Kaling nem nevezte meg egyik esetben sem.

.@mindykaling joins @StephenAtHome on #LSSC tonight and she has the best kind of news:

👶 news. pic.twitter.com/xAtNJClO1H

— A Late Show (@colbertlateshow) October 9, 2020