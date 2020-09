Blikk: Friderikusz Sándor az RTL Klubon térhet vissza

Négy éve volt utoljára képernyőn.

A műsorvezetőt 2016-ban láthatták a nézők a TV2 képernyőjén az Összezárva Friderikusszal című műsorban – amit most Hajdú Péter a LifeTV-n csinál meg nélküle. A Blikk információja szerint Friderikusz Sándor egy újabb celebekkel beszélgetős műsorral, a Story of my life-fal tér vissza, ezúttal az RTL Klubon.

Úgy tudom, már az év elején is szó volt arról, hogy itt tér vissza Fridi, az egyeztetések után pedig sikerült is megállapodniuk. Már tart a forgatás, folyamatosan dolgoznak, de hogy mikor kerül adásba, azt még nem tudni. Sztárok, jobban mondva sztárpárok lesznek a vendégei, őket kérdezi majd múltról és jövőről. Biztosan jó lesz a műsor, Fridi nagyon ért ahhoz, hogy megnyissa az embereket, neki sokszor még olyan titkokat is elárulnak az interjúalanyai, amiket másnak sosem

– tudta meg a lap egy névtelen ismerőstől.

Keresték az ügyben Friderikuszt is, aki a csatornához irányította őket, az RTL pedig röviden szerelte le a találgatást.

A jövőbeli műsorainkról a megfelelő időben tájékoztatjuk a sajtó képviselőit és a nézőket.

Kiemelt kép: tv2