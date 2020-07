Naya Rivera a Glee miatt a fiatal queer lányok példaképe és ikonja lett

Naya Rivera halála azért is megrázó, mert sokaknak jóval többet jelentett átlagos színésznőnél. Rivera az LMBTQ-közösség, és leginkább a fiatal leszbikus lányok számára egy igazi melegikon volt, többeknek sorozatbeli karakterének köszönhetően nyílt meg a világ, és fogadták el önmagukat.

Naya Rivera július 8-án tűnt el a kaliforniai Piru-tóban. A színésznő utolsó erejével még megmentette négyéves fiát, ő viszont vízbe fulladt. Riverát a cikkek azóta sorra csak a Glee színésznőjeként említik, ennél azonban sokaknak jóval többet jelentett. Rivera az elsők közt alakított tévésorozatban egy olyan karaktert, ami rengeteget adott a fiatal, LMBTQ-közösséghez tartozó, színesbőrű lányoknak is. Mert karaktere, Santana Lopez sokkal több volt egy éneklő középiskolás pompomlánynál.

A készítők Santana Lopezt eredetileg csak egy pármondatos mellékszereplőnek szánták, Rivera játéka viszont annyira megtetszett nekik, hogy Santana egyre több szerepet kapott, köszönhetően a közösségi médiának és a rajongóknak is. Ezek nélkül Rivera, pontosabban karaktere soha nem lett volna meleg-ikon, akinek köszönhetően a fiatal queer identitású latin-amerikai vagy fekete lányok végre viszontláthatták magukat a tévéképernyőn.

A 2009-ben bemutatott Glee – Sztárok leszünk! című sorozat először úgy tűnt, pont olyan, mint a többi éneklős, táncos tinisorozat, melyek szereplőit nagyon könnyen lehet kategorizálni a jó kislánytól a rosszfiún át a gonoszkodó díváig. Aztán kiderült, hogy a készítők egy picit továbbmentek ennél. A sorozat meleg vagy biszexuális férfirajongói például gyorsan találhattak maguknak kedvencet a Chris Colfer által alakított Kurt Hummel személyében, a queer lányoknak azonban csak Jane Lynch jutott, aki a borzalmas edzőt alakította a sorozatban. Aztán az első évad 13. részében a készítők egyetlen mondattal hirtelen nagyon sok új rajongót szereztek.

Santana abban a részben azt mondta, hogy a szex nem egyenlő egy kapcsolattal, amire a mellette ülő barátnője, Brittany azt felelte:

Ha egyenlő lenne vele, Santana és én járnánk.

A coming out nyilván sokakat ért váratlanul, a műsor ezzel azonban örökre behúzta a queer rajongókat. A következő részben pedig egy újabb fontos mondat hangzott el, amikor Brittany azt kérdezte Santanától, tudta-e, hogy a delfinek valójában meleg cápák, mert ezek után megszületett a #gaysharks, vagyis a meleg cápák hashtag, illetve Brittany és Santana is kapott egy közös nevet, pont mint Brangelina, a Brittanát.

Hasonlóan médiatörténeti pillanat volt ez, mint Ellen DeGeneres coming outja, csak ez egy másik korban, más korosztálynak adott bátorítást saját maga elfogadásához.

Brittany és Santana kapcsolatával és történetével a fiatal queer lányok megkapták azt, amit minden fiatal hetero lány megkapott az elmúlt évtizedekben a romantikus tinifilmekben és tinisorozatokban – a beteljesedett és mások által is elfogadott szerelmet és kapcsolatot. A legtöbb, tinédzsert megcélzó filmben és sorozatban ha szerepel is queer karakter, általában nem az ő boldogsága áll a középpontban, nem ő lesz a végén a párjával boldogan csókolózó valaki. A Glee azonban megadta azt, amit korábban más sorozat nem: az utolsó évadban Brittany és Santana összeházasodtak.

A BBC Radio 1-nak nyilatkozó 21 éves Claire Rowden életére is nagy hatással volt a Glee, pontosabban a Rivera által alakított karakter.

12-13 éves voltam, nagyon fiatal, és hasonló dolgokat gondoltam. Rettegtem kimondani vagy megtenni. A Glee olyan volt, mint egy ébresztő, ami azt mondta: »Figyelj, minden rendben, amit érzel, az valós és különleges. Nem egy olyan dolog, amit szégyellned kéne vagy rosszul érezni magad miatta«

– mondta Rowden, aki úgy fogalmazott, a Rivera által alakított pompomlány volt számára a friss levegő abban az időben, amikor szinte fuldoklott, mert nem tudott dűlőre jutni a nemi identitásával kapcsolatban. Riveráról azt mondta: „A világot jelentette nekem, mert nem úgy néztem rá, mint Nayára, hanem mint Santanára.”

Naya Rivera nem volt meleg, azonban többször beszélt arról, mennyire büszke arra, hogy egy leszbikus nőt alakíthat. És bár Rivera a sorozatnak és karakterének köszönhetően melegikon lett, ha a sorozat most indulna, valószínűleg sokan felháborodnának, ha egy hetero színésznő kapná egy leszbikus karakter szerepét. A BBC-nek nyilatkozó szintén leszbikus Ellen Jones is úgy fogalmazott, hogy ma már ő sem örülne egy ilyen castingnak, de évekkel ezelőtt már annak is örülni lehetett, ha a képernyőn egy nem hetero karaktert szerepeltettek.

A Rivera által megformált Santana Lopez pedig valószínűleg rengeteg fiatalnak segített, rengeteg életet mentett és változtatott meg, hisz egy olyan dolgot mutatott be teljesen természetesen, ami azóta is viszonylag kevés teret kapott a fiataloknak szóló filmekben és sorozatokban.

