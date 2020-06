Gelencsér Tímea elkészítette a vegán madártejét négy tojásból

Az egykori szépségkirálynő a szerdai Mokka adásában készítette el madártej receptjét, ami nagyon hiányzott neki Dominikán, az Exatlon forgatása alatt. Gelencsér Tímea elmondta, hogy a desszertje vegán, majd előkészített négy tojást.

Igazából ez egy vegán madártej. Hát, tojást rakunk bele azért, de nyilván növényi tej lesz benne. Én egyébként olyan diétát követek, hogy nem eszem tejterméket, viszont tojást igen. Azért jut is, marad is. Már 10 éve így eszem, mert érzékeny lettem a tejre, mindig rosszul lettem tőle és onnantól kezdve alternatív növényi tejeket ettem, ittam, illetve a glutént is elhagytam