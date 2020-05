Kiderült, ki volt az a rejtélyes férfi Jennifer Lopez gyúrós fotóján

Sikerült felgöngyölíteni az ügyet.

Pár napja Jennifer Lopez edzés közben szelfizgetett, ami teljesen rendben van. A furcsaság a kép hátterében volt, ugyanis a követők kiszúrtak egy szájmaszkos férfit, aki valahogy sejtelmesen benne maradt a kompozícíóban. Akinek esetleg álmatlan éjszakákat okozott a rejtély, most megnyugodhat, merthogy Lopez elárulta, hogy kiről is van szó. Jimmy Fallonnal beszélgetett, aki rögtön rá is tért az égető kérdésre.

Fogalmam sincs, hogy ki az. és hogy mit csinált épp. Egy ingatlanos volt, akivel Alex videótelefonált.

— válaszolta nevetve. Nem mondjuk, hogy nem kielégítő a válasz, de nyilván reméltük, hogy izgalmasabb dolog áll az ügy mögött.

Kiemelt kép: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon