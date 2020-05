Justin Bieber úgy kisminkelte a feleségét, hogy mi is meglepődtünk

Justin Bieber úgy kisminkelte a feleségét, hogy mi is meglepődtünk

A végeredmény simán elmenne egy fotózáson is.

Bieberék szépségszalont nyitottak a nappalijukban egy óra erejéig. Biztos azt gondolták, hogy poén lesz, hogyha Justin Bieber kifesti a feleségét, Hailey Bieber arcát. Sok pár próbálkozott már haosnlóval, általában katasztrófa végeredménnyel. Bieber azonban a kezdetektől komolyan vette a feladatot és úgy állt az egészhez, hogy nem szeretné, hogy felesége arca úgy nézzen ki, mint egy bohóc. Annyira természetesen bánt a sminktermékekkel és tudta, hogy melyik mire való, hogy az már gyanús. Egyedül a szempillaspirállal gyűlt meg a baja, de végül, egy kisebb küzdelem árán azt is sikeresen applikálta. Egészen jó lett a végeredmény, szerintünk nem csak utcára, de még egy fotózásra is simán elmenne a smink.