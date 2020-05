Az már biztos, hogy Kylie Jenner kétéves lányának nagyobb az önfegyelme, mint bárki másnak

Nálunk legalábbis mindenképpen kitartóbb.

Kylie Jenner kipróbálta azt az internetes kihívást, amihez szükséges volt a lánya jelenlétére is. A lényege az volt, hogy kirakott egy tál csokit az asztalra és azt mondta Storminak, hogy ki kell mennie a mosdóba, de ha visszajön, kaphat belőle három darabot, addig viszont ne egyen belőle. Stormit közben végig vette a videó és látni lehet, ahogy felcsillan a szemében a rosszaság, egy ponton odahajol a tálhoz és már azt hinnénk, hogy az egész fejét belerakja a tálba és úgy kezdi elpusztítani a csokigolyókat, míg anyja vissza nem ér. Végül meggondolja magát és hiába a nagy kísértés, visszaül a helyére és azt mantrázza magának, hogy >>türelem!<< Nem vagyunk benne biztosak, hogy mi is ilyen jól tudnánk fegyelmezni magunkat, ha egy tál csokiról van szó ugyanis már csak gondolatban is betoltuk a felét.

Kiemelt kép: Instagram/@kyliejenner